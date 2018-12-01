В Курской области за вторник выпала треть месячной нормы осадков

По данным Курского Гидрометцентра, в регионе 25 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Причем в Курске 10 миллиметров, в Обояни - 18, в Тимском районе – 11 миллиметров, в Рыльске и Курчатове – по 5 мм. А вот Железногорску повезло - там выпало всего 0,3 мм осадков. Сегодня тоже не обходится без снега, правда, осадки будут не такими обильными, как во вторник. Но все необходимые службы уже переведены в режим «Повышенная готовность».