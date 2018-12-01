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    В Курской области за вторник выпала треть месячной нормы осадков

    Сегодня, 17:27
    В Курской области за вторник выпала треть месячной нормы осадков
    По данным Курского Гидрометцентра, в регионе 25 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Причем в Курске 10 миллиметров, в Обояни - 18, в Тимском районе – 11 миллиметров, в Рыльске и Курчатове – по 5 мм. А вот Железногорску повезло - там выпало всего 0,3 мм осадков. Сегодня тоже не обходится без снега, правда, осадки будут не такими обильными, как во вторник. Но все необходимые службы уже переведены в режим «Повышенная готовность».

     

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