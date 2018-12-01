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    7 курских учителей получили по 225 тысяч рублей

    Вчера, 08:04
    7 курских учителей получили по 225 тысяч рублей
    Каждый год по инициативе президента России проводится конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями. В 2018-м от нашей области победителями конкурса стали 7 учителей, которые представляют Курск, Железногорск и Курский район. Среди них учителя начальных классов, информатики и химии, а также по два учителя физкультуры и русского языка и литературы. Все они получили поощрение в 200 тысяч рублей из федерального бюджета и 25 тысяч - из областного.
    Имена победителей:
    Марина Евгеньевна Паукова – учитель физической культуры МОУ «Гимназия №1»    г. Железногорска,
    Анжела Григорьевна Волщукова – учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №32 им. ПРП. Серафима Саровского» г. Курска,
    Елена Васильевна Астахова – учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей №5» г. Железногорска,
    Ольга Ивановна Ефремова - учитель русского языка и литературы МБОУ «Полевской лицей» Курского района,
    Лариса Александровна Кочергина – учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Курска,
    Алла Петровна Минакова – учитель химии МБОУ «Гимназия №44» г. Курска,
    Елена Николаевна Шеховцова – учитель физической культуры МБОУ «Лицей №6 имени М.А. Булатова» г. Курска.

     

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