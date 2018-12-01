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    50 льготников отметят Новый год в здравницах

    Вчера, 08:05
    50 льготников отметят Новый год в здравницах
    В декабре в санатории «Моква» и имени Черняховского заехали 50 льготников. Здесь они не только отдохнут и поправят здоровье, но и встретят Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для них обе здравницы готовят праздничную программу и ужин. Всего же в 2018 году Курское отделение Фонда социального страхования направило на лечение в здравницы более 1500 льготников. Половина укрепила свое здоровье в местных санаториях, остальные - в Ставропольском  и Краснодарском краях и в Поволжье. Льготники, отправляющиеся в конце года на отдых за пределы региона, стали участниками пилотного проекта соцстраха и смогли оценить удобство оформления бесплатного проезда с использованием электронных талонов. Ими уже воспользовались 25 человек.

     

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