Сегодня вспоминают погибших в Афганистане

Сегодня исполняется 39 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. Это сделали по просьбе правительства республики для борьбы с моджахедами. Афганская война длилась с 1979 по 1989 годы. По официальным данным, в ней погибли более 15 тысяч советских солдат. По другим данным эта цифра гораздо больше. Почти 11 тысяч человек остались инвалидами. Сегодня в Пролетарском сквере состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику курянам, погибшим в Афганистане. Ее участниками станут ветераны боевых действий, семьи курян, погибших на чужой земле, и все, кто выступает против войны в любых её проявлениях. Начало церемонии в 11 часов.