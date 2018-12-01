По вине шоферов автобусов пострадали более 60 человек

За 11 месяцев по вине шоферов автобусов Госавтоинспекция зафиксировала 33 ДТП, ранения в них получил 61 человек. Аварии с тяжелыми последствиями, как правило, происходят на межрегиональных и междугородних маршрутах. В Курской области к административной ответственности привлекли почти 2 тысячи водителей автобусов, в том числе почти 600 - за нарушение правил перевозки людей, 113 - за управление с техническими неисправностями. К административной ответственности привлечено 61 должностное лицо, ответственное за эксплуатацию автобусов.

Гражданам, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, рекомендуется серьезнее подходить к выбору перевозчика, обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика и, в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя. Если предприятие не реагирует на жалобы, то нужно обратиться в Ространснадзор.