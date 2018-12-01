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    В Курске молодая семья организовала наркобизнес

    Сегодня, 19:32
    В Курске молодая семья организовала наркобизнес
    В Курске банде наркоторговцев из 8 человек вынесли приговор. Всех признали виновными в незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков. По информации УМВД, злоумышленники организовали деятельность крупного сайта, распространяющего "синтетику" через тайники-закладки. Его создала молодая семейная пара из Курска. Еще 6 человек выполняли роли курьеров и розничных распространителей. Наркотики супруги получали в различных регионах России, потом перевозили, помещали мелкие партии в тайники-закладки, откуда их забирали другие обвиняемые. Деятельность интернет-магазина уже прекращена. В общей сложности было изъято порядка 5 килограммов запрещенных веществ, только в квартире семейной пары обнаружили почти 3 килограмма наркотиков. Участников нелегального бизнеса приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет.

     

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