Конкурс на лучший памятник Дейнеке признан несостоявшимся

Комитет по культуре еще в сентябре объявил конкурс на создание памятника нашему знаменитому земляку, художнику Александру Дейнеке. Скульптурную композицию планируют установить в Курске в будущем году, к 120-летию мастера. На конкурс представили достаточное количество работ. Однако общее мнение жюри: проекты не передают в полной мере масштаб личности великого художника и требуют доработки. Поэтому, в соответствии с протоколом жюри, конкурс объявлен несостоявшимся.



