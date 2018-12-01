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    Конкурс на лучший памятник Дейнеке признан несостоявшимся

    Вчера, 08:01
    Конкурс на лучший памятник Дейнеке признан несостоявшимся
    Комитет по культуре еще в сентябре объявил конкурс на создание памятника нашему знаменитому земляку, художнику Александру Дейнеке. Скульптурную композицию планируют установить в Курске в будущем году, к 120-летию мастера. На конкурс  представили достаточное количество работ. Однако общее мнение жюри: проекты не передают в полной мере масштаб личности великого художника и требуют доработки. Поэтому, в соответствии с протоколом жюри, конкурс объявлен несостоявшимся. 

     

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