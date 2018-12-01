Врио губернатора Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провели рабочую встречу

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Алексей Смирнов, руководители структурных подразделений администрации региона и компании. Стороны обсудили вопросы обеспечения надежного электроснабжения потребителей Курской области.





Как отметил Игорь Маковский, в 2018 году МРСК Центра инвестировала в электросетевой комплекс региона более 700 млн рублей. В рамках подготовки к зиме отремонтированы порядка 2,3 тыс. км линий электропередачи и более 480 подстанций различного типа.





- Энергетики курского филиала ПАО «МРСК Центра» готовы к решению вопросов любой сложности, - почеркнул глава компании. – Одной из ключевых задач на ближайшую перспективу для нас является выполнение поставленной руководством страны задачи по цифровой трансформации электросетевого комплекса. Масштабные работы запланированы и в Курской области. В частности, в 2019 году здесь начнется оцифровка электрических сетей вокруг областного центра.

Кроме того, в ходе встречи врио губернатора Курской области и генеральный директор МРСК Центра договорились о создании в 2019 году в Курске единого центра управления электрическими сетями, который будет контролировать работу электросетевого хозяйства Курской области и близлежащих областей. Планируется, что эти и другие договорённости лягут в основу соглашения о сотрудничестве, которое стороны планируют подписать на Инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года.

Обсуждался в ходе встречи и вопрос консолидации электрических сетей Курской области. А также - обеспечения освещения улично-дорожной сети областного центра – эти работы готова провести МРСК Центра. В настоящее время по поручению Романа Старовойта проводится аудит организации работы по освещению Курска. Согласно плану, он будет завершен до конца января.





– Надеемся, что благодаря эффективному сотрудничеству с МРСК Центра мы сможем сформировать в областном центра комфортную и безопасную городскую среду, - подчеркнул глава региона.



