26 декабря в Курске за час сбили двух пешеходов. По данным Госавтоинспекции, первое ДТП произошло примерно в 12:30 возле дома № 143 по улице 50 лет Октября. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при выезде с внутридворовой территории сбил 28-летнего пешехода. Мужчина получил ранение. Водитель с места ДТП скрылся.

Часом позже на улице Дзержинского под колёса ПАЗа попал 36-летний мужчина. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, пешеход был пьян, он находился на проезжей части. Когда мимо проезжал автобус, мужчина наклонился и ударился головой о транспортное средство. Пострадавшего с травмой доставили в больницу.