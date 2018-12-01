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    В Курске за час сбили двух пешеходов

    Вчера, 12:00
    В Курске за час сбили двух пешеходов
    26 декабря в Курске за час сбили двух пешеходов. По данным Госавтоинспекции, первое ДТП произошло примерно в 12:30 возле дома № 143 по улице 50 лет Октября. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при выезде с внутридворовой территории сбил 28-летнего пешехода. Мужчина получил ранение. Водитель с места ДТП скрылся. 
    Часом позже на улице Дзержинского под колёса ПАЗа попал 36-летний мужчина. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, пешеход был пьян, он находился на проезжей части. Когда мимо проезжал автобус, мужчина наклонился и ударился головой о транспортное средство. Пострадавшего с травмой доставили в больницу. 

     

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