В Курской области сотрудница лесхоза украла миллион

В Курской области состоялся суд над сотрудницей одного из лесных хозяйств. По данным УМВД, на протяжении длительного времени женщина, используя электронную подпись своего руководителя, без его ведома, присваивала деньги организации, начисляя себе завышенную зарплату. Суммы составляли от 200 рублей до 30 тысяч. Ущерб составил почти миллион рублей. Суд признал курянку виновной в мошенничестве. Ее приговорили к 2 годам колонии общего режима. Так как на иждивении женщины находится малолетний ребенок, ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. По решению суда была арестована одна из квартир курянки, деньги от продажи недвижимости зачислят в качестве возмещения нанесенного ущерба.