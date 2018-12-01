У курян, сдающих квартиры, деньги выманивают лжевоенные

Жители Курска пострадали от нового вида мошенничества. Полиция зарегистрировала в городе несколько аналогичных фактов. Злоумышленники обзванивают курян, сдающих квартиры, и представляются военнослужащими, которые ищут жильё. Хозяева охотно соглашаются пустить таких квартирантов. Тогда аферисты умышленно переводят деньги на банковскую карту за первый месяц большую, либо меньшую сумму. Вскоре мошенники перезванивают и, предлагая исправить якобы случайную ошибку, просят остальные данные карты, а именно три проверочные цифры с оборота. После этого все средства на счёте оказываются в распоряжении преступников. Таким образом своих сбережений лишились 5 курян. Возбуждены уголовные дела.

В одном из случаев мужчина отказался сообщать незнакомцам персональную информацию и предложил забрать разницу наличными. Лжевоеннослужащий, исчерпав все средства воздействия на курянина, в отчаянии позвонил в полицию и сообщил о хищении средств. Ему предложили прийти в ближайший отдел или участковый пункт для установления личности и написания заявления. После этого фигурант перестал выходить на связь и отключил свой телефон, смирившись с финансовой потерей. Сейчас устанавливается его личность и местонахождение.