Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский проверил работу электросетевого комплекса Курскэнерго

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Курскую область, во время которой проверил функционирование электросетевого комплекса и производственных подразделений филиала «Курскэнерго».

Объектами, которые посетил глава компании, стали подстанция 110 кВ "Беседино" и Центральный район электрических сетей. Подстанция «Беседино» является для Бесединского района важным узловым энергообъектом, поскольку обеспечивает надежное электроснабжение потребителей жилого сектора, социальных объектов. Центральный РЭС Курскэнерго обеспечивает электроснабжение потребителей части г. Курска и прилегающих районов области с населением 440 тыс. человек.

В ходе рабочей поездки Игорь Маковский также посетил объект незавершенного строительства «Административное здание Курских РЭС». После осмотра здания, глава компании дал ряд поручений по подготовке помещений к эксплуатации и их перепланировке для размещения Единого центра управления сетями.

В исполнительном аппарате Курскэнерго глава компании ознакомился с работой Центра обслуживания потребителей и Центра управления сетями Курскэнерго, из которого осуществляется оперативное управление электросетевым комплексом региона. ЦУС Курскэнерго является интеллектуальным центром, объединившим передовые технологии в систему технологического управления распределительным электросетевым комплексом. Это позволяет оперативному персоналу осуществлять непрерывный мониторинг и анализ текущего и планируемого режимов работы сети, контролировать работу всех объектов распредсети в режиме on-line, предупреждать возникновение возможных технологических нарушений, а в случае появления аварийных ситуаций в кратчайшие сроки локализовать и устранять их.

Одной из ключевых задач на ближайшую перспективу для компании является выполнение поставленной руководством страны задачи по цифровой трансформации электросетевого комплекса, подчеркнул генеральный директор компании на совещании с руководителями Курскэнерго. Масштабные работы запланированы и в Курской области. В частности, с 2019 по 2021 годы намечено внедрение технологии «цифровая подстанция» на базе подстанции 110/10 кВ «Высокая» и «цифровой РЭС на базе Курского района электрических сетей. «Все проекты, реализуемые компанией в регионах присутствия, нацелены на повышение управляемости электросетевыми объектами, снижение потерь электрической энергии и, как следствие, значительное повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, - подчеркнул Игорь Маковский.

В завершении визита в регион руководитель компании провел встречу с советом ветеранов Курскэнерго, во время которой выразил слова благодарности и признательности ветеранам, которые своим самоотверженным трудом создали распределительный электросетевой комплекс в Курской области. "Мы до сих пор пользуемся наследием, которое вы нам оставили, и очень важно, чтобы ветераны и в дальнейшем были вовлечены в процессы, которые происходят в компании и принимали в них активное участие" - отметил глава компании.



