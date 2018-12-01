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    На отлов бродячих собак направят более полутора миллиона рублей

    Вчера, 16:46
    На отлов бродячих собак направят более полутора миллиона рублей
    В Курске на отлов бродячих собак направят одного миллиона 600 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава города Николай Овчаров в интервью «Городским известиям». Мэр напомнил, что в этом году отловили более 500 животных. «На 2019 год комитету жилищно-коммунального хозяйства города доведено  1 627 435 рублей на отлов и содержание  безнадзорных животных. В настоящее время готовится конкурсная документация для проведения процедуры определения подрядной организации на выполнение данных работ», - сообщил Овчаров.

     

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