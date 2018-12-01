На отлов бродячих собак направят более полутора миллиона рублей

В Курске на отлов бродячих собак направят одного миллиона 600 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава города Николай Овчаров в интервью «Городским известиям». Мэр напомнил, что в этом году отловили более 500 животных. «На 2019 год комитету жилищно-коммунального хозяйства города доведено 1 627 435 рублей на отлов и содержание безнадзорных животных. В настоящее время готовится конкурсная документация для проведения процедуры определения подрядной организации на выполнение данных работ», - сообщил Овчаров.



