Активисты проверяют в Курске качество уборки снега

Акция «Снежный фронт» стартовала в Курске. С инициативой выступили активисты ОНФ. Они проверяют, насколько качественно очистили курские дороги и тротуары от снега. Работы много, поэтому присоединиться к ним может любой желающий. Нужно разместить фото или видео, прислать свой комментарий в группу ВК ОНФ в Курской области. Проверять также будут – есть ли сосульки на крышах, как убирают и вывозят снег с территорий социальных учреждений, из мест массового скопления людей и дворов. Особое внимание - подъездным и пешеходным путям к больницам, детским садам, школам и учреждениям культуры. Мониторинг будет проводиться до самой весны. По его результатам активисты обратятся в органы местного самоуправления, отвечающие за уборку снега, для устранения недочетов.