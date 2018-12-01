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    Активисты проверяют в Курске качество уборки снега

    Сегодня, 08:12
    Активисты проверяют в Курске качество уборки снега
    Акция «Снежный фронт» стартовала в Курске. С инициативой выступили активисты ОНФ. Они проверяют, насколько качественно очистили курские дороги и тротуары от снега. Работы много, поэтому присоединиться к ним может любой желающий. Нужно разместить фото или видео, прислать свой комментарий в группу ВК ОНФ в Курской области. Проверять также будут – есть ли сосульки на крышах, как убирают и вывозят снег с территорий социальных учреждений, из мест массового скопления людей и дворов. Особое внимание - подъездным и пешеходным путям к больницам, детским садам, школам и учреждениям культуры. Мониторинг будет проводиться до самой весны. По его результатам активисты обратятся в органы местного самоуправления, отвечающие за уборку снега, для устранения недочетов.

     

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