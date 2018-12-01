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    Сегодня в Солнцево откроют новый детский сад

    Сегодня, 08:15
    Сегодня в Солнцево откроют новый детский сад
    Сегодня в посёлке Солнцево торжественно откроют детский сад. Он рассчитан на 140 мест. В детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок. Имеются кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога. Все групповые комнаты оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей. На территории обустроили спортплощадка и площадка по обучению правилам дорожного движения.  
    Добавим, накануне в посёлке Камыши Курского района детсад открыли после капитального ремонта. Работы в здании советской постройки шли почти 6 лет. На полное обновление затрачено 60 млн рублей. В этот детский сад будут ходить 100 малышей. Ранее родителям приходилось возить детей в Курск. 
     
     
    Фото ГТРК "Курск"

     

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