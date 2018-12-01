Сегодня в Солнцево откроют новый детский сад

Сегодня в посёлке Солнцево торжественно откроют детский сад. Он рассчитан на 140 мест. В детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок. Имеются кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога. Все групповые комнаты оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей. На территории обустроили спортплощадка и площадка по обучению правилам дорожного движения.

Добавим, накануне в посёлке Камыши Курского района детсад открыли после капитального ремонта. Работы в здании советской постройки шли почти 6 лет. На полное обновление затрачено 60 млн рублей. В этот детский сад будут ходить 100 малышей. Ранее родителям приходилось возить детей в Курск.

Фото ГТРК "Курск"