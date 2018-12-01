«Инград» создает инфраструктуру в ЖК «Новое Медведково»

Построив жилищный комплекс в Подмосковье, компания "Инград" не забыла об устройстве комфортной среды для местных жителей.

Чтобы местные жители не отправляли детей в детские сады, которые располагаются не в их районе, был построен собственный детский сад и муниципальная гимназия для ЖК. Создана четырехполосная муниципальная автомобильная трасса, с обустроенной на ней дорожной инфраструктурой. Имеются светофоры, разметка и знаки дорожного движения. Протяженность отстроенной дороги девелоперской компанией составляет 500 метров. На этой дороге выделена специальная полоса для велосипедистов. Эта дорога "Инград", была построена за 4 месяца. Она очень важна для ЖК, так как минует несколько проспектов, позволяя добираться быстрее до дома вечером. По проспекту Астрахова, что неподалеку от ЖК, были открыты места для парковки, а также организован подземный паркинг под жилищным комплексом.

Напомним современный ЖК "Новое Медведково", возводиться в городе Мытищи в 6 км от МКАД. Этот район, очень удобный для попадания в центральные части столицы. Он становиться экономически выгодным для местных жителей. Компания "Инград", имеет хорошую репутацию в плане предоставления ипотеки дольщикам. Имеет прямое сотрудничество с МКБ.