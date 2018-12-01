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    В Дмитриеве "Киа" сбила школьницу

    Сегодня, 11:58
    В Дмитриеве
    В Дмитриеве "Киа" сбила школьницу. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло утром 27 декабря на проспекте Советских Космонавтов. 33-летний водитель "Киа Рио" допустил наезд на 11-летнюю девочку. Уточняется, что она переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую с ранением доставили в больницу.
    Добавим, еще одно происшествие с участием пешехода зафиксировали в центре Курска. Около 13 часов возле дома №86 по улице Ленина водитель ВАЗа-2114 сбил 59-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину с ранением отправили в 4-ю горбольницу.

     

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