Напившийся курянин в Арктике оскорбил полицейского

23-летний житель Курской области, который отправился в командировку на Новой Земле, стал подозреваемым по уголовному делу. По данным СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, инцидент произошел в середине декабря в поселке Белушья Губа. Это населенный пункт архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане, за Северным полярным кругом в Арктике. Это закрытая территория, куда можно попасть только по специальным пропускам. Как сообщает следствие, курянин нашел бар и в состоянии алкогольного опьянения стал нарушать общественный порядок. В заведение прибыл участковый и попытался его угомонить. Молодой человек оскорбил полицейского, публично унизив его честь и достоинство. В итоге курянина доставили в отдел. Он признал вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением. На курянина завели дело по статье "Оскорбление представителя власти".



