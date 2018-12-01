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    Напившийся курянин в Арктике оскорбил полицейского

    Сегодня, 12:14
    Напившийся курянин в Арктике оскорбил полицейского
    23-летний житель Курской области, который отправился в командировку на Новой Земле, стал подозреваемым по уголовному делу. По данным СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, инцидент произошел в середине декабря в поселке Белушья Губа. Это населенный пункт архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане, за Северным полярным кругом в Арктике. Это закрытая территория, куда можно попасть только по специальным пропускам. Как сообщает следствие, курянин нашел бар и в состоянии алкогольного опьянения стал нарушать общественный порядок. В заведение прибыл участковый и попытался его угомонить. Молодой человек оскорбил полицейского, публично унизив его честь и достоинство. В итоге курянина доставили в отдел. Он признал вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением. На курянина завели дело по статье "Оскорбление представителя власти".

     

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