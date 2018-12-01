Cкончался декан филологического факультета КГУ Юрий Филиппов

После продолжительной болезни ушел из жизни декан филологического факультета КГУ, заведующий кафедрой теории и практики журналистской работы, доцент, кандидат филологических наук Юрий Леонидович Филиппов. Его жизнь была неразрывно связана с Курским государственным университетом. В 1984-м с отличием окончил факультет русского языка и литературы Курского пединститута. В 1988-м пришел на кафедру литературы. Спустя несколько лет Юрий Леонидович стал деканом филологического факультета. Также Филиппов активно занимался общественной работой — много лет был председателем совета при Комитете информации и печати Курской области, членом учебно-методического объединения по журналистике при МГУ.

Прощание с Юрием Филипповым состоится завтра в Храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия на территории его родного университета.

Радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Юрия Леонидовича.



