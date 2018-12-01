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    График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в праздничные дни

    Сегодня, 14:27
    График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в праздничные дни
    В период новогодних праздников в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:
    29 декабря 2018г. (суббота) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
    3 января 2019 г. (четверг) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
    4 января 2019 г. (пятница) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
    5 января 2019 г. (суббота) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
    8 января 2019 г. (вторник) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

    Выходные дни:
    31 декабря 2018г., 1, 2, 6, 7 января 2019 г.

     

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