График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в праздничные дни

В период новогодних праздников в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:

29 декабря 2018г. (суббота) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

3 января 2019 г. (четверг) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

4 января 2019 г. (пятница) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

5 января 2019 г. (суббота) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

8 января 2019 г. (вторник) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.





Выходные дни:

31 декабря 2018г., 1, 2, 6, 7 января 2019 г.



