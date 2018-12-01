Первый электробус начнет курсировать по Курску в январе

Первый электробус появится на улицах Курска в январе. В городской администрации уже определили его маршрут. Как сообщает ТК "ТАКТ", новый общественный транспорт будет курсировать от Знаменского собора до проспекта Дериглазова. Там проживают порядка 25 тысяч человек. Добраться к началу проспекта можно только на троллейбусе, дальше - необходимо еще почти три километра линии. Пустить электробусы обойдется в два раза дешевле, чем продлить троллейбусную линию. Пока планируют закупить 5 машин. Сейчас прорабатывается еще один маршрут - от поворота на проспект Дружбы в сторону улицы 50 лет Октября и через улицу Дзержинского.

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