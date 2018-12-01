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    Первый электробус начнет курсировать по Курску в январе

    Сегодня, 14:42
    Первый электробус начнет курсировать по Курску в январе
    Первый электробус появится на улицах Курска в январе. В городской администрации уже определили его маршрут. Как сообщает ТК "ТАКТ", новый общественный транспорт будет курсировать от Знаменского собора  до проспекта Дериглазова. Там проживают порядка 25 тысяч человек. Добраться к началу проспекта можно только на троллейбусе, дальше - необходимо еще почти три километра линии.  Пустить электробусы обойдется в два раза дешевле, чем продлить троллейбусную линию.  Пока планируют закупить 5 машин. Сейчас прорабатывается еще один маршрут - от поворота на проспект Дружбы в сторону улицы 50 лет Октября и через улицу Дзержинского. 

     

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