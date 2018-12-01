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    Куряне взяли в ломбардах более полумиллиарда рублей в долг

    Сегодня, 14:51
    Куряне взяли в ломбардах более полумиллиарда рублей в долг
    Куряне пользуются услугами ломбардов довольно часто.  По данным Банка России, за три квартала  2018-го жители региона заключили в ломбардах почти 73 тысячи договоров займа. Объем займов в Курской области превысил полмиллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года он увеличился на 5%. В Банке России курян предупреждают: ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет и заключить с клиентом договор потребительского займа. По закону, в сумму своих требований ломбард может включить только сумму долга и проценты за пользование займом. Но если с вас требуют деньги еще и за хранение или оценку имущества – это неправомерно. Кроме того, ломбард обязан за свой счет страховать в пользу заемщика риск утраты и повреждения принятой в залог вещи, причем на полную сумму оценки и на весь срок ее нахождения в ломбарде.

     

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