В Беседино открыли новое пожарное депо

В поселке Беседино Курского района сегодня открыли новое пожарное депо. Его строительство началось этим летом. За несколько месяцев отстроили современные боксы на 4 машиновыезда, помещения оснастили современным оборудованием. Как пояснили в региональном МЧС, старое здание пожарной части №32 было построено еще в 1958-м, оно уже давно не соответствовало современным требованиям и задачам. На решение проблемы выделили 24 миллиона рублей.

В зону прикрытия пожарной части входят Курский, Солнцевский, Медвенский и Щигровский районы - это более 170 населенных пунктов с населением свыше 30 тысяч человек. В зоне ответственности и участок федеральной трассы, все пожарные аттестованы и как спасатели.



