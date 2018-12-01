поиск по сайту
 

    Парковка на основных улицах Курска чревата штрафами

    Сегодня, 16:03
    Парковка на основных улицах Курска чревата штрафами
    В мэрии решили запретить на зиму остановку транспортных средств на проезжей части улиц Ленина, Радищева,  Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков), Гагарина (на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова). Запрет действует с 8-ми вечера до 8-ми утра. На проспекте Дружбы  - круглосуточно. Это делается, чтобы припаркованные машины не мешали  спецтехнике чистить дороги от снега и движению пассажирского транспорта. На всех участках улиц устанавливают соответствующие дорожные знаки. Автовладельцев просят не оставлять машины на проезжей части, в противном случае транспорт эвакуируют на штраф-стоянку.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама