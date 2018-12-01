Парковка на основных улицах Курска чревата штрафами

В мэрии решили запретить на зиму остановку транспортных средств на проезжей части улиц Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков), Гагарина (на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова). Запрет действует с 8-ми вечера до 8-ми утра. На проспекте Дружбы - круглосуточно. Это делается, чтобы припаркованные машины не мешали спецтехнике чистить дороги от снега и движению пассажирского транспорта. На всех участках улиц устанавливают соответствующие дорожные знаки. Автовладельцев просят не оставлять машины на проезжей части, в противном случае транспорт эвакуируют на штраф-стоянку.



