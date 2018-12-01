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    Курский авиаполк завершил техническое перевооружение

    Сегодня, 16:05
    Курский авиаполк завершил техническое перевооружение
    Курский авиаполк завершил техническое перевооружение. В Халино приземлился еще один новый истребитель Су-30СМ. Воздушное судно встречали торжественным строем, выносом знамени и хлебом-солью для лётчиков. Истребитель создан иркутским авиазаводом для Министерства обороны. Впервые такие самолеты появились в распоряжении курского полка в июне прошлого года. Теперь обе эскадрильи авиаполка укомплектованы сверхманевренными машинами. 
    Для справки. Истребитель Су-30СМ поколения «4+» оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Также машина может использоваться для подготовки пилотов многофункциональных одноместных истребителей.

     

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