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    Олег Кананыхин принял участие в благотворительном проекте Сбербанка

    Сегодня, 16:09
    Олег Кананыхин принял участие в благотворительном проекте Сбербанка
    Генеральный директор управляющей компании «Русский дом» Олег Кананыхин стал участником благотворительного проекта «Истории, которые греют душу». Это уникальный проект Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, который позволяет вернуть веру в сказку и чудеса!
    «Истории, которые греют душу» - это благотворительный аудиосборник, включающий в себя истории из жизни, рассказы, притчи, добрые стихи, которые сотрудники, клиенты и партнеры Центрально-Черноземного банка вспоминают в грустные или радостные моменты и трепетно хранят в своих семьях. Произведения, вошедшие в него, были  записаны голосами авторов с привлечением профессиональных звукорежиссеров.
    Для прочтения Олег Кананыхин выбрал свою историю из жизни «О восстановлении храма» в селе Капыстичи Рыльского района. Теперь этот сборник в качестве новогоднего подарка получают клиенты и партнёры Сбербанка. А все сэкономленные средства от покупки новогодних сувениров пойдут на поддержку региональных благотворительных фондов и помогут спасти не одну жизнь. 
    Для того чтобы прослушать «Истории, которые греют душу», пройдите по QR-коду или зайдите на сайт  www.soul-2018.com. Вы тоже можете присоединиться к акции «Благотворительность вместо подарков».  Для этого необходимо на сайте пройти по хэштегу  #МыПомогаемВместе, выбрать историю для помощи и пожертвовать любую сумму средств. 

     

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