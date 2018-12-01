Роман Старовойт исполнит мечты трех юных курян

Врио губернатора Роман Старовойт принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая прошла в Кремле. Участникам заседания Госсовета при президенте России по развитию добровольческого движения предложили исполнить новогодние желания людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот, ребят из многодетных семей, тех, кто оказался в сложной ситуации, пожилых людей. В Кремле установили две елки, на которые прикрепили записки с желаниями. Некоторые участники Госсовета, в том числе и Роман Старовойт, сняли с елки сразу несколько шаров с желаниями. Врио губернатора предстоит исполнить мечты трех юных курян.



