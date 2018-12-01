Если не хватает денег погасить заем

Управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников поясняет, что делать, если не хватает денег погасить заём в микрофинансовой организации:





«Услугами 11 официально зарегистрированных в Курской области микрокредитных организаций пользуются многие жители региона: в первом полугодии 2018 года куряне взяли в долг в МФО 427 млн руб. Это на 13,1% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Большая часть предоставленных средств – 85,4% выдана физическим лицам.

А сумма задолженности только по основному долгу по выданным микрозаймам с 30 июня 2017 года за год увеличилась на 25,96% и составила 258,6 млн руб.

Если по каким-либо причинамвы не можетепроизвести оплату платежа в указанный в договоре займа срок, обязательно известите об этом микрофинансовую организацию. Она может предоставить отсрочку платежа или предложить реструктуризацию задолженности. При этом важно понимать, что решение предоставить отсрочку по оплате договора займа является правом, а не обязанностью МФО.

Отмечу, что в соответствии с базовым стандартом по взаимодействию МФО с клиентами, установленным Банком России, введено ограничение на количество выдач займов и пролонгаций в одни руки. С 1 июля 2017 года нельзя предоставлять заемщику более десяти (а с 1 января 2019 года – девяти) краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного года. Кроме того, МФО не сможет продлевать такие договоры более семи раз (а с 1 января 2019 года – пяти) по одному договору. С этой же целью, а также для исключения практики перекредитования запрещается до полного погашения краткосрочного потребительского займа выдача следующего.

Будьте осторожны: не надо обращаться в «добрые» фирмы – «раздолжители», предлагающие услуги по рефинансированию и/или софинансированию и/ или погашению Вашей задолженности. Вы можете просто потерять денежные средства, передав такой организации определённую сумму в обмен на обязательство полностью погасить задолженность.Помните: никто не заплатит за Вас долг и не снимет обязанностей, закрепленных в подписанном договоре займа.



