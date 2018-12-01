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    В новогодние праздники автомобилистов будут проверять на трезвость

    Вчера, 08:03
    В новогодние праздники автомобилистов будут проверять на трезвость
    В предстоящие выходные и праздничные дни в Курске и Курской области Госавтоинспекция будет проверять  водителей на трезвость.
    Курская ГИБДД призывает всех участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного – 102; телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.
    Напоминаем: за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью по ст.264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

     

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