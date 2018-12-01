"Новое Медведково" - жизнь на новом месте

Группой компанией "Инград", было завершено строительство нового жилого комплекса, называемого в документах "Новое Медведково".

Новое жилье находиться в Мытищах, в самой максимальной близости к МКАДу. Географическая репутация, данного места позволяет жителям населенного пункта, быстрее всех добираться до центра, чем другим жителям столицы.

Что касается ЖК, то это 39 000 квадратных метров жилой площади. Строительный подрядчик построил 507 квартир для жильцов. В жилищном комплексе, есть все необходимое для обеспечения социальной сферы жителей: детские сады, школы. В комплексе много видов комфортного жилья. Здесь есть небольшие 1-2х комнатные квартиры. Есть квартиры студии. Также есть большие семейные квартиры на 3 комнаты.

В настоящее время отстроенное жилье полностью выкуплено жильцами. Нет свободных квартир для продажи. По заявлениям строительной компании, в основном берут жилье с помощью ипотечного кредитования. Условия для ипотеки, предоставляет компания "Инград" при сотрудничестве с концерном "РОССИУМ", при поддержке Московского Кредитного Банка. Только эффективные ипотечные программы, под удобную процентную ставку, предоставляются жильцам дома в "Новое Медведково".