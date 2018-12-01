Обманутые дольщики въехали в новый ЖК «Гусарская Баллада»

Обманутые дольщики компанией "Жилищный капитал", получили все-таки свои квартиры от строительной компании "Инград". Теперь счастливые дольщики, будут жить в жилищном комплексе под названием "Гусарская Баллада". Для многих жителей, заселение в новые квартиры было праздником.

В Доме Правительства Московской области при участии чиновников из Одинцово, были вручены ключи от квартир. Торжественная обстановка порадовала жителей. Осталось отрегулировать все юридические вопросы и вселяться в новое жилье. В общей сложности в новом жилищном комплексе, будет жить 200 дольщиков.

Также в рамках районного соглашения, между строительной компанией "Инград" и администрацией Одинцовского района, было заключено соглашение на строительство домов в еще 2 корпусах "Гусарской Баллады". В эти корпуса заселили также жителей. Дом №17 и дом №25, будет заселен на 264 и 455 квартир соответственно.

"Инград", не останавливается в своем строительстве. На сегодняшнее время, ведется много работ, по выкупу домов из собственности обанкротившихся застройщиков. Компанией, сделано 16 проектов в различных частях Московской области. Строительство это было, также связанно с работами по многоквартирным домам.