В Фатежском районе в ДТП пострадали 4 человека

Вечером 28 декабря в Фатежском районе на автодороге «Москва-Белгород» произошла крупная авария, в которой пострадали 4 человека. По данным Госавтоинспекции, столкнулись ВАЗ 99-й модели и «Форд Фокус». За рулем отечественной легковушки находился 30-летний мужчина, «Фордом» управляла 23-летняя девушка. Столкновение было такой силы, что оба автомобиля превратились в покореженные груды металла. В ДТП травмы получили оба водителя, а также два пассажира 99-й. Всех доставили в больницу. В том же Фатежском районе неподалеку от села Верхний Любаж произошла еще одна серьезная авария. На трассе столкнулись сразу три автомобиля. Сначала водитель автофургона «Ивеко» врезался в стоящую грузовую «Газель». От удара «Газель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой. «Газель» загорелась. В результате ДТП госпитализирован 42-летний пассажир «Газели».



