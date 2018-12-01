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    Роман Старовойт выступил с Инвестиционным посланием на 2019 год

    Вчера, 12:47
    Роман Старовойт выступил с Инвестиционным посланием на 2019 год
    За пять лет Курская область должна войти в двадцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Такую задачу поставил Роман Старовойт в своем Инвестиционном послании на 2019 год. Подводя итоги работы в 2018 году, врио губернатора подчеркнул: Курская область занимает лидирующие места в ЦФО и в стране по развитию сельского хозяйства и промышленности, достойные места по оценкам ведущих рейтинговых агентств. 
    Однако в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ – там, где оценку работе власти дает именно бизнес -  наш регион находится на 62 месте.
    Акцент в работе будет сделан на развитие промышленности, дорожной инфраструктуры, государственно-частного партнерства,  формирование информационного общества и внедрении цифровых систем, реализацию приоритетных национальных проектов во всех сферах экономики. В основе – метод проектного управления. Для продвижения курской продукции будет создан бренд региона. 
    - Цель всех преобразований, которые позволят совершить прорыв в экономике – качественное улучшение жизни курян, которые своим трудом создали экономический потенциал региона и достойны лучшей жизни здесь и сейчас, именно там, где они родились и выросли, - подчеркнул Роман Старовойт. 

     

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