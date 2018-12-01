В Курской области завершилась призывная кампания. План по призыву регион выполнил на 100%. Почти 1,5 тысячи курян стали солдатами и отправились служить в регионы, входящие в Западный военный округ. Новобранцы пополнили ряды сухопутных, радиотехнических, внутренних войск, военно-морского флота, а также военно-воздушных сил. Всего же в Курской области на учете в военкоматах состоит 21 тысяча призывников.

Количество уклонистов в последнее время снижается, но не теми темпами, какими хотелось бы военкоматам. На начало осеннего призыва их было 1216 человек. Из них разыскали почти 200.