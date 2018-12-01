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    Власти успокоили болельщиков и футболистов "Авангарда"

    Вчера, 13:16
    Власти успокоили болельщиков и футболистов
    Болельщики и футболисты могут не беспокоиться. Проблемы клуба «Авангард» уже решаются, - пояснил председатель регионального комитета по физкультуре и спорту Валерий Кобзев. Он пояснил, что вопрос находится под личным контролем врио губернатора. В январе, как и запланировано, команда отправится на сборы в Турцию, для подготовки к предстоящим соревнованиям на открытых полях, а в феврале примет участие в Кубке Футбольной национальной лиги на Кипре, в числе 16 команд, которые заняли в 2018 году по итогам чемпионата первые 16 мест.

     

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