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    В Доме ребёнка опровергли информацию о недостатке лекарств

    Вчера, 15:11
    В Доме ребёнка опровергли информацию о недостатке лекарств
    Курскому областному специализированному дому ребенка необходима помощь. В частности, нужны медикаменты. Такую информацию на днях опубликовал пользователь Instagram под ником pereverzev.roman - сообщает ТК "ТАКТ". Курянам, готовым поддержать детей, он предложил лично привезти лекарства либо оставить на рецепции одного из медицинских учреждений. К тексту также прилагалась ссылка на расчетный счет. В Доме ребенка о такой «благотворительной» акции не знали. Сотрудники предполагают, что сработали мошенники. 
    По словам главного врача учреждения Ларисы Трутаевой, в 2018 году Дому ребенка выделили почти 2 миллиона рублей, они освоены на 100%. Необходимые препараты, в том числе дорогостоящие, есть в достаточном количестве. Готовы в Доме ребенка и к сезонному росту заболеваний. В медицинских комнатах хранится все необходимое - противовирусные препараты, витамины, маски.

     

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