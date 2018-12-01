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    В новогодние праздники в Курске обещают потепление и снегопад

    Вчера, 17:30
    В новогодние праздники в Курске обещают потепление и снегопад
    По прогнозам синоптиков, в новогодние дни курян ждет потепление и снова - снегопад. Администрация города рекомендует не парковать автомобили в опасных зонах: риск падения снежных глыб и сосулек возрастает. Коммунальщики едва справляются. Во дворах - каша под ногами. На тротуарах - гололедица. На крышах домов из-за перепадов температур образовались сосульки и наледь. Жилищная инспекция по жалобам курян проводит проверки. Управляющим компаниям, которые не реагируют на предписания, грозит штраф до 250 тысяч рублей.
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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