В новогодние праздники в Курске обещают потепление и снегопад

По прогнозам синоптиков, в новогодние дни курян ждет потепление и снова - снегопад. Администрация города рекомендует не парковать автомобили в опасных зонах: риск падения снежных глыб и сосулек возрастает. Коммунальщики едва справляются. Во дворах - каша под ногами. На тротуарах - гололедица. На крышах домов из-за перепадов температур образовались сосульки и наледь. Жилищная инспекция по жалобам курян проводит проверки. Управляющим компаниям, которые не реагируют на предписания, грозит штраф до 250 тысяч рублей.

По материалам ГТРК "Курск"



