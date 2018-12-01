Роспотребнадзор рассказал как не отравиться, празднуя Новый год

Чаще всего россияне на Новый год получают отравление, съедая плохо промытые сырые продукты — овощи, фрукты, салаты из них и холодные закуски. Избежать этого можно, следуя простым правилам. Первое — хорошо мыть руки перед едой. Второе — использовать разные поверхности для нарезки сырого мяса, рыбы, птицы и ингредиентов для холодных закусок. Третье — мыть овощи, фрукты и зелень с использованием, например, 3-процентного раствора уксуса или замачивая их в солевом растворе. Также санитарные врачи рекомендуют не доедать «прошлогодние» салаты и не смешивать их со свежеприготовленными. Уже 1 января срок годности недоеденных «оливье» и «шубы» (а также паштетов, заливных, пирожных с кремом, отварного мяса) уже истечет. Винегреты и вовсе следует хранить не более 6 часов, предупреждает Роспотребнадзор. Традиционно специалисты призывают ограничить употребление алкоголя, не пить на голодный желудок и не смешивать разные напитки. Медики надеются, что уже 1 января большинство россиян предпочтут алкогольным застольям прогулки на свежем воздухе и используют новогодние каникулы, чтобы заняться здоровьем и проводить больше времени с семьей и детьми.

О необходимости больше двигаться вслед за Роспотребнадзором говорят и курские медики. Отмечается, что население области стало лучше питаться. По итогам года в регионе снизилось потребление соли, увеличилось потребление фруктов и овощей. А вот двигаться куряне стали меньше. По данным Центра медицинской профилактики, с 26 до 31% увеличилось количество людей, которые испытывают недостаток физической активности.



