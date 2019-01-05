В Курске состоится рождественский фримаркет

Завтра, 6 января, в Курске пройдет рождественский фримаркет – бесплатная ярмарка, где происходит обмен вещами. Как напоминают организаторы, все желающие могут принести на мероприятие одежду, обувь, украшения, предметы интерьера и книги. Важно, чтобы всё это было в хорошем состоянии. В этот раз ярмарка сменила свое привычное место проведения. Участников и гостей ждут в центре личностного развития «Море» по адресу: 1-я Пушкарная, 21. Начало – в 14.00. Традиционно на фримаркете состоятся лекции и мастер-классы, однако в этот раз не обойдется и без новогодней атмосферы. На ярмарку заглянет Дед Мороз.