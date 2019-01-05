поиск по сайту
 

    Проезд в курских электричках стал дешевле

    5 января 2019
    Проезд в курских электричках стал дешевле
    С 1 января 2019 года в Курской области снизились тарифы на проезд в пригородных поездах. Для компаний АО «ППК «Черноземье» и АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в пределах Курской области теперь действует тариф в размере 2 рублей за один пассажирокилометр. Экономически обоснованные тарифы на 2019 год разные. Для «ППК «Черноземье» — 4 рубля 95 копеек за один пассажирокилометр, для «ЦППК» — 4 рубля 55 копеек за один пассажирокилометр. С этого года система тарификации в нашем регионе поменялась. Теперь стоимость билета рассчитывается от расстояния поездки в километрах. При этом проезд в пригородных поездах на территории Курской области стал дешевле. Например, если раньше за билет от Курска до станции Свобода пассажиры платили 59 рублей 40 копеек, то в наступившем году поездка обойдётся в 46 рублей, то есть почти на 13,5 рублей дешевле.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама