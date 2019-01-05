В курское «Динамо» перешла американка Холлингсворт

В курском «Динамо» во время паузы в женском чемпионате России и Евролиге происходят кадровые изменения. Стан «бело-голубых» покинули американка Тина Чарльз, контракт с которой был подписан на пол-сезона, и Ксения Левченко, переехавшая в красноярский «Енисей». Однако состав курянок пополнился именитым новичком – это 30-летняя центровая Кванитра Холлингсворт, имеющая гражданство США и Турции. Холлингсворт ранее уже выступала в России. В 2013-ом вместе с УГМК американка выиграла чемпионат, Кубок России и Евролигу. А с 2016-го выступала за турецкий «Якин Догу», в составе которого выиграла чемпионат Турции и дважды Кубок страны.