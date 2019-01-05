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    Старовойт раскритиковал уборку Курска от снега

    5 января 2019
    Старовойт раскритиковал уборку Курска от снега
    Год новый – проблемы старые. 4 января врио губернатора вышел на улицы Курска. Роман Старовойт посмотрел, как чистят дороги и тротуары от снега. В частности, глава региона вместе с мэром Курска и представителями администрации побывал на площади Перекальского, на улице Карла Маркса и возле Центрального рынка. Увиденное расстроило Романа Старовойта. «Творящееся на улицах и тротуарах Курска— недопустимо. Непроходимое месиво даже в центре города, создающее риск для жизни и здоровья горожан», - написал Роман Старовойт на своей странице «ВКонтакте». Врио губернатора дал коммунальщикам на исправление ситуации 2 дня. Обратить внимание на уборку снега Старовойт призвал и глав районов.

     

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