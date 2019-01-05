Житель Горшеченского района собрал уникальные аэросани

Умелец из Горшеченского района Александр Овсянников соорудил уникальные аэросани. Основа конструкции из металлической профтрубы – три легкие пластиковые лыжи, укрепленные на таких же пластиковых трубах. Их мастер сделал из подручных материалов, имевшихся дома. Профтрубу покупал, вымерял, сваривал сам, кропотливо все вымеряя и подгоняя. Передняя лыжа соединена с рычагом, с помощью которого аэросани управляются. Еще один рычаг внизу сидения – тормоза в виде небольших граблей. Сзади - винт, мотор 18,5 лошадиных сил и бензобак на 6 литров. Аэросани курянин создал для передвижения по снегу с помощью воздушно-винтовой тяги.

По материалам "Курских известий"