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    Житель Горшеченского района собрал уникальные аэросани

    5 января 2019
    Житель Горшеченского района собрал уникальные аэросани
    Умелец из Горшеченского района Александр Овсянников соорудил уникальные аэросани. Основа конструкции из металлической профтрубы – три легкие пластиковые лыжи, укрепленные на таких же пластиковых трубах. Их мастер сделал из подручных материалов, имевшихся дома. Профтрубу покупал, вымерял, сваривал сам, кропотливо все вымеряя и подгоняя. Передняя лыжа соединена с рычагом, с помощью которого аэросани управляются. Еще один рычаг внизу сидения – тормоза в виде небольших граблей. Сзади - винт, мотор 18,5 лошадиных сил и бензобак на 6 литров. Аэросани курянин создал для передвижения по снегу с помощью воздушно-винтовой тяги. 
     
     
     По материалам "Курских известий"

     

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