Курян приглашают отметить Рождество на Красной площади

7 января православный народ отметит Рождество Христово. В этот день на Красной площади Курска состоится широкое народное гуляние. В программе праздника: выставка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров народных промыслов, театрализованное представление «Рождество Христово» в исполнении артистов Народного обрядового театра «Оберег», концерт и русские народные игры. Начало праздника в 14 часов. Добавим: на время рождественских гуляний 7 января с 13 до 16 часов движение транспорта по Красной площади от улицы Марата до улицы Урицкого будет закрыто.



