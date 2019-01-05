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    Курян приглашают отметить Рождество на Красной площади

    5 января 2019
    Курян приглашают отметить Рождество на Красной площади
    7 января православный народ отметит Рождество Христово. В этот день на Красной площади Курска состоится широкое народное гуляние. В программе праздника: выставка изделий декоративно-прикладного творчества  мастеров народных промыслов, театрализованное представление «Рождество Христово» в исполнении артистов Народного  обрядового театра «Оберег», концерт и русские народные игры. Начало праздника в 14 часов. Добавим: на время рождественских гуляний 7 января с 13 до 16 часов движение транспорта по Красной площади от улицы Марата до улицы Урицкого будет закрыто.

     

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