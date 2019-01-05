Спасатели в преддверии Рождества обследовали курские храмы

Накануне празднования Рождества в Курской области спасатели взяли на учет порядка 90 храмов, где планируется проведение ночных богослужений. Все они уже осмотрены сотрудниками госпожнадзора, с персоналом и священниками проведены противопожарные инструктажи. Специалисты проверили наличие в церквях средств пожаротушения, исправность сигнализации и состояние эвакуационных выходов. На всех объектах будет дежурить более 100 специалистов госпожнадзора. Сотрудники МЧС просят и курян соблюдать меры предосторожности – аккуратно обращаться со свечами и лампадами в храмах.



