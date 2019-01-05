поиск по сайту
 

    Спасатели в преддверии Рождества обследовали курские храмы

    5 января 2019
    Спасатели в преддверии Рождества обследовали курские храмы
    Накануне празднования Рождества в Курской области спасатели взяли на учет порядка 90 храмов, где планируется проведение ночных богослужений. Все они уже осмотрены сотрудниками госпожнадзора, с персоналом и священниками проведены противопожарные инструктажи. Специалисты проверили наличие в церквях средств пожаротушения, исправность сигнализации и состояние эвакуационных выходов. На всех объектах будет дежурить более 100 специалистов госпожнадзора. Сотрудники МЧС просят и курян соблюдать меры предосторожности – аккуратно обращаться со свечами и лампадами в храмах.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама