На курорте "Роза Хутор" состоялся благотворительный хоккейный матч

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» знаменит не только своими олимпийскими трассами, но и множащимися каждый год добрыми традициями. Одной из них стал матч с участием легенд российского хоккея, который вот уже в четвертый раз прошел на курорте - как всегда, третьего января.

Вряд ли можно представить себе более звездный состав, причем обеих команд – «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». На лед вышли Вячеслав Фетисов и Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский, Александр Кожевников, Павел Буре и Сергей Федоров. Каждый из них поднимал над головой победный Кубок Стэнли, кубок мира и олимпийский кубок – и не раз или два, а три, четыре, семь! Пожалуй, самый скромный послужной список - только у Владимира Потанина, но это не смущает владельца «Роза Хутор», большого любителя этой азартной ледовой игры. Он регулярно выходит на лед и отдается игре столь же самозабвенно, как и звездные игроки. Недаром посмотреть эту ледовую баталию ежегодно приезжают на «Роза Хутор» сотни зрителей. В этом году поболеть за любимую команду приехал и глава государства Владимир Путин.

«Легенды хоккея» победили «Ночную хоккейную лигу» со счетом 14:9. Но настоящими победителями стали, само собой, дружба и еще - юные спортсмены с ограниченными физическими возможностями, занимающиеся по реабилитационной программе «Лыжи мечты» в Школе горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL. Все вырученные за билеты на матч средства – 998 тысяч рублей, и такая же сумма, пожертвованная Владимиром Потаниным, пойдут на поддержку этой школы.