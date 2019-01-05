В Курской области на автотрассах подготовили 36 пунктов обогрева

В Центральный и Приволжский федеральные округа пришли аномальные холода. Температура воздуха в некоторых регионах сегодня ночью опустилась до 27 градусов мороза. По прогнозу погодных аномалий на сайте метеорологического центра, пояс сильных морозов протянулся по югу Центральной России и Нижнему и Среднему Поволжью, с максимумом в районе Самары. Ожидается, что к 12 января аномалия сместится за Урал.

В связи с похолоданием в Курской области готовы к работе при необходимости 36 стационарных пунктов питания и обогрева, они могут принять более полутора тысяч человек. В Курске создали два мобильных пункта обогрева и питания, время развёртывания которых не превышает 4 часов. На федеральных автотрассах на территории региона особое внимание уделяют восьми опасным участкам общей протяженностью 11 км.