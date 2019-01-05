«Инвента» и «Динамо» начали новый год с побед в Премьер-лиге

В воскресенье, 6 января, курские «Инвента» и «Динамо» провели первые матчи в наступившем 2019 году. Обе команды играли в Курске, начав второй круг регулярного чемпионата женской премьер-лиги с побед. Подопечные Элен Шакировой взяли верх над «Енисеем» из Красноярска со счётом 70:63. Позднее на паркете в СКК в динамовском дерби сошлись коллективы Курска и Москвы. Хозяйки паркета не оставили шансов столичным одноклубницам 97:55. Следующий матч «Динамо» проведёт уже в среду, 9 января, в рамках женской Евролиги. Команда Лукаса Мондело примет ТТТ из Латвии. А на 13 января намечено курское дерби – друг с другом сыграют "Инвента" и "Динамо".