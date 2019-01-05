В Курской области выросли тарифы на услуги ЖКХ

С 1 января оплачивать услуги ЖКХ россияне будут по новым тарифам. Они выросли на 1,7%. Причина - увеличение НДС на 2%. Второе повышение цен на коммунальные услуги планируется с 1 июля - примерно на 2,4%. С января потребители курского филиала «Квадры» будут платить за отопление из расчёта 1782 рубля 94 копейки за гигакалорию - на 30 рублей больше, чем в прошлом году. А с 1 июля стоимость гигакалории составит почти 1819 рублей. Такие же расценки действуют и на горячую воду независимо от системы теплоснабжения. За кубометр холодной воды придется заплатить чуть больше 24 рублей, а в домах с закрытой системой - 20 рублей 45 копеек.



