Курянка после телефонного разговора перевела незнакомцу 15 тысяч

Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. 50-летняя жительница Курска перечислила незнакомцу 15 тысяч рублей. Мужчина, находясь в Адыгее, обзванивал потенциальных жертв. Одной из них стала курянка. Только по голосу во время телефонного разговора она поверила в то, что он является ее знакомым. Они договорились встретиться. Скоро аферист перезвонил и попросил срочно перечислить деньги. Женщина выполнила просьбу мошенника. Его личность установлена. Это не единичное преступление жителя Адыгеи. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что у мужчины уже есть судимость за мошенничество.



